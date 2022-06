Funivia in panne: salvati i 15 turisti rimasti sospesi in aria per ore

Disavventura lungo la Parwanoo Timber Trail, dove la funivia è rimasta bloccata per ore con quindici persone a bordo di una cabina dondolante. L'incidente, che ha ricordato quello di aprile in Jharkhand, è avvenuto per “problemi tecnici”. Le cabine della funivia, due in tutto, sono state bloccate dai manovratori: quattro persone stavano salendo, undici scendevano. La protezione civile ha effettuato le operazioni di salvataggio, mettendo in salvo tutti i turisti. Tutti sono stati fatti scendere in una valletta circostante, assicurati a un cavo d'acciaio.