Gattuso al Valencia: ecco il video di presentazione di Ringhio (in spagnolo)

“Sono molto felice di essere qui, sono orgoglioso di allenare un club grande e storico come il Valencia”, dice il tecnico ex Milan e Napoli. “Per me e per il mio staff è stato un giorno importante quando per la prima volta ho parlato con i dirigenti, è un piacere e un onore iniziare questa nuova avventura”, spiega al sito ufficiale del club per poi indicare gli obiettivi stagionali. “Abbiamo come primo obiettivo quello di giocare un calcio piacevole, aggressivo, affinché tutta la tifoseria possa essere orgogliosa di noi. Storicamente lo Estadio de Mestalla è sempre stato un campo difficile per gli avversari, deve tornare a esserlo. Io da calciatore non ci ho mai giocato, però so che non è semplice, si sente la pressione del pubblico. Io dico sempre che rispetto tutti ma non temo nessuno, voglio che sia questa la mentalità della squadra”.