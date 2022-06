Giochi del Mediterraneo, karate

Non è ancora il momento del primo oro per l'Italia del karate ai Giochi del Mediterraneo di Orano2022: nella finale kumite -68 kg, Silvia Semeraro viene sconfitta 2-0 dall'egiziana Feryal Abdelaziz. Per la Semeraro sfuma la possibilità di conquistare il secondo oro mediterraneo dopo quello vinto a Tarragona nel 2018.

Prima della finale, l'atleta pugliese si era imposta contro la slovena Smilijan 4-0per poi superare la turca Eda Eltemur in semifinale.