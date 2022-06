Giorno della Russia, a Luhansk è stata issata la bandiera russa

La Russia celebra la sua festa nazionale, il 'Den Rossii' (Giorno della Russia), quest'anno più che mai occasione per il Cremlino di promuovere la narrativa dell'unità dei russi anche oltre confine, mentre la guerra contro Kiev arriva al suo 109esimo giorno.

Alla vigilia della festa, a Luhansk sono apparsi cartelloni patriottici con le parole "La pace non verrà da sola. Aiutiamola” e “Siamo russi, Dio è con noi”, e oggi, in città, in una cerimonia ufficiale le autorità hanno issato la bandiera russa.