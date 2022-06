California, Msituni torna a casa

Era nata con un disturbo che le faceva piegare le gambe nel modo sbagliato impedendole di camminare, la lunga riabilitazione in clinica, dopo l'innovativo intervento tre mesi fa alla Hanger Clinic di San Diego.

Il chirurgo Ara Mirzain - esperto di tutori per atleti paralimpici e bambini con scoliosi severe - non aveva mai eseguito un intervento su animali, ed ha lavorato sul caso studiando le giraffe e la loro costituzione ossea per mesi.

Msituni soffriva di "carpi iperestesi" (le ossa dell’articolazione negli arti delle giraffe, simili a braccia). Ci sono voluti otto giorni per realizzare i sostegni in grafite di carbonio, che hanno raddrizzato in vari punti le ossa dell'animale.

Quando ha incontrato per la prima volta la giraffina, il dottor Mirzaian ha raccontato di essersi così commosso dalla bellezza dell’animale, da averla abbracciata.

La madre di Msituni non l’ha mai ripresa, ma è stata "adottata" da un’altra femmina dello zoo di San Diego.

I precedenti

Gli zoo si rivolgono sempre più spesso a professionisti medici che curano le persone, per trovare soluzioni per gli animali malati: all’inizio dell'anno lo Zoo Tampa, in Florida, ha collaborato con altri esperti per sostituire - con successo - il becco di un grande uccello, colpito dal cancro, curandolo con una protesi stampata in 3D.