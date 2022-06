Roma, gli ambientalisti bloccano il Raccordo. L'intervento della polizia per spostarli

“Se non fossimo disperati non staremmo facendo questo”.

Sono le parole che si sentono nel video che documenta il blocco del raccordo anulare di Roma avvenuto questa mattina ad opera degli attivisti di Extinction Rebellion.

Gli ambientalisti avevano già messo in atto una protesta di questo genere diverse volte lo scorso inverno.

Seduti per terra lungo una delle complanari di immissione, hanno creato non pochi disagi ai tanti romani che erano in entrata nella capitale per raggiungere il posto di lavoro. Nel video si vedono le Forze dell'ordine spostare di lato i manifestanti che tornavano subito a risedersi per terra impedendo alle macchine di passare.

Sul sito ufficiale Extinction Rebellion (XR) si definisce un “movimento internazionale, “dal basso”, nonviolento, fondato in Inghilterra in risposta alla devastazione ecologica causata dalle attività umane, basato sui risultati scientifici. Il movimento chiama alla disobbedienza civile nonviolenta per chiedere ai governi di invertire la rotta che ci sta portando verso il disastro climatico e ecologico”.