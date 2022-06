La legale della baby sitter: "Ha riferito di un gesto frutto di un profondo malessere"

Ha confessato la babysitter che martedì mattina ha lanciato dalla finestra il piccolo di tredici mesi a cui badava. I fatti sono accaduti a Soliera, in provincia di Modena, nella palazzina dove abitavano i genitori del bimbo, che ora è in condizioni gravi ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, ma non sarebbe più in pericolo di vita. Monica Santi, 32 anni di Carpi, incensurata, ora è agli arresti con l'accusa di tentato omicidio.