Hong Kong dice addio al ristorante galleggiante più grande del mondo - Video

In molti sono accorsi al porto di Aberdeen, nel distretto meridionale dell’ex colonia britannica per dare l'addio - e scattare un’ultima foto - al gigantesco edificio galleggiante progettato sullo stile di un palazzo imperiale cinese che dal 1976 ha servito cucina cantonese a teste coronate e capi di Stato, star del cinema e campioni dello sport: dalla Regina Elisabetta a Jimmy Carter, da Tom Cruise a Pelé. Vani i tentativi di salvare il locale, icona dell’ex colonia britannica da quasi mezzo secolo.

Il Jumbo Kingdom era infatti chiuso dal marzo 2020 a causa dell'epidemia di coronavirus. La proprietà non è riuscita a trovare un compratore e mancano i fondi per curarne la manutenzione. Non è ancora chiaro se e dove il Jumbo tornerà in attività. Secondo l'emittente pubblica RTHK, il ristorante galleggiante ha trovato parcheggio in un luogo ancora imprecisato fuori Hong Kong in attesa di una nuova gestione.

Il colosso galleggiante di 76 metri, in grado di accogliere 2.300 persone, ha lasciato il porto a sud dell'isola di Hong Kong poco prima di mezzogiorno. Il Jumbo era apparso anche in diversi film di successo da "Agente 007: L'uomo con la pistola d'oro" con Roger Moore nei panni di James Bond, a "Contagion", il thriller scientifico diretto nel 2011 da Steven Soderbergh che racconta, inquietante premonizione, di un virus che uccide milioni di persone in tutto il mondo.

Come scrive il South China Morning Post, il palazzo presentava un "trono del drago" in stile dinastia Ming e un sontuoso murale. Il complesso era ormeggiato nel porto di Aberdeen, meta popolare per i ristoranti di pesce anche se la sua popolarità tra i turisti era diminuita negli ultimi anni, anche prima della pandemia di Covid.

Carrie Lam, capo dell’esecutivo di Hong Kong, il mese scorso ha respinto l’appello di alcuni deputati che chiedevano di salvare il ristorante dichiarando che il governo non aveva intenzione di investire il denaro dei contribuenti in un ristorante.