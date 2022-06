Iconica scultura di Jeff Koons all’asta per raccogliere fondi per l’Ucraina

L’opera del popolare artista statunitense in acciaio inossidabile, color rosa metallico, sarà messa all'asta da Christie's a Londra il prossimo 28 giugno.

“Balloon Monkey (Magenta)” è stata donata dalla coppia di miliardari ucraini Victor e Olena Pinchuk e il denaro raccolto sarà destinato ad aiuti umanitari per l'Ucraina, in particolare per assistere i soldati e i civili che necessitano di protesi, cure mediche e riabilitazione a causa della guerra.

In attesa della vendita la scultura, che misura quattro metri in altezza e sei metri dalla testa alla coda, sarà esposta al pubblico fino al 3 luglio nel verde di St James's Square, la piazza-giardino adiacente alla sede londinese di Christie's.

Katharine Arnold, responsabile del settore ‘Post-War and Contemporary Art Europe’ di Christie's spiega: “Christie's è onorata di collaborare con Victor e Olena Pinchuk alla vendita di questa meravigliosa scultura di Jeff Koons. ”Balloon Monkey (Magenta)" parla dell'innocenza dell'infanzia, di gioia e di festa. E naturalmente vendiamo questa scultura per aiutare l'Ucraina".

Koons ha iniziato a lavorare alla ricreazione di oggetti gonfiabili negli anni Settanta. “Balloon Monkey (Magenta)”, il cui valore è stimato tra i 6 e i 10 milioni di sterline, è stata realizzata tra il 2006 e il 2013.

L'opera potrebbe raggiungere una quotazione molto più alta: “L'ultima volta che abbiamo venduto una scultura di Jeff Koons di questo tipo in questa piazza nel 2008”, sottolinea Katharine Arnold, "È stata battuta per 25 milioni di dollari. E la versione arancione è stata venduta per 25 milioni di dollari a New York, non molti anni fa. E naturalmente la cifra è importante. Il denaro andrà tutto all'Ucraina e agli aiuti umanitari".

Nel 2019 la scultura in acciaio inossidabile di un coniglio dello stesso Jeff Koons fu battuta a New York per oltre 91 milioni di dollari. La vendita di "Rabbit" nel 1986 è stata la più costosa di un artista vivente mai venduta all'asta.

Parlando con Christie's Koons ha dichiarato: "Victor e Olena Pinchuk hanno lavorato instancabilmente per raccogliere gli aiuti umanitari per l'Ucraina, quindi è davvero un privilegio che la mia opera sia all'asta da Christie's per sostenere i loro sforzi straordinari. Il vero valore dell'arte è quello di essere al servizio dell'umanità e non potrebbe esserci chiamata più alta in questo momento che sostenere il popolo ucraino".