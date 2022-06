Il cane del presidente bielorusso "siede" sulla tavola imbandita

La guerra in Ucraina

Non è un cane qualsiasi e, dunque, può permettersi di restare sulla tavola imbandita. Il tanto criticato presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, che ha appoggiato le manovre di Vladimir Putin in Ucraina, ha riservato un posto d'onore al suo “amico” a quattro zampe. Così durante un banchetto, non è passato inosservato il cane che ha festeggiato insieme a tutti gli altri commensali l'inizio della raccolta.