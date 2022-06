Il "colpo" di Amadeus: Chiara Ferragni apre e chiude il Festival

Amadeus mette a segno un colpo che all'Ariston si sognavano da tempo: Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata di Sanremo 2023, il 7 e l'11 febbraio. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore artistico, ospite in studio al Tg1 delle 20, condotto per la prima volta da Giorgia Cardinaletti.

"Anche se siamo a giugno - ha detto Amadeus - grazie alla Rai, all'ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al Festival: il regolamento à già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1 con un annuncio importante. Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata".

"Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023", il commento di Chiara su Instagram, con cuoricino e foto che la ritrae sorridente accanto ad “Ama”.

Trentacinque anni, oltre 27 milioni di follower, l'imprenditrice digitale che la senatrice Liliana Segre ha invitato a visitare il Memoriale della Shoah "perché sa parlare ai giovani" e alla quale direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha fatto da guida per le sale delle Gallerie, facendo schizzare il numero dei visitatori, ha rivoluzionato il mondo della moda - da quando nel 2009 ha fondato il suo blog, The Blond Salad - e non solo, diventando con il marito Fedez un modello per le nuove generazioni che usano il digitale come mezzo di comunicazione, denuncia, affari.

Grazie ai post su Instagram - e anche alla docuserie “The Ferragnez” - della coppia più popolare del web i follower sanno praticamente tutto, dall'emozione per le gravidanze allo shock per la malattia e per l'operazione di Fedez, dai primi passi dei piccoli Leone e Vittoria agli ultimi prodotti griffati da lanciare. Gioie e dolori, ambizioni e cadute, ironia e lungimiranza, talento e contemporaneità. Una cifra che sicuramente Chiara porterà all'Ariston nell'edizione che si preannuncia probabilmente come la più social di sempre.