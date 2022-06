Un vero e proprio tesoro è stato trovato nel galeone suoi fondali della Colombia - video

Stavano conducendo un monitoraggio subacqueo a 950 metri di profondità quando si sono imbattuti in quello che l'immaginario collettivo definirebbe un bottino di pirati.

Si tratta della scoperta fatta da funzionari della Marina colombiana, nelle vicinanze del galeone di San Jose affondato nel 1708: un carico di tesori che, secondo gli esperti, potrebbe valere miliardi di dollari. Affianco al primo relitto, il robot sottomarino della Marina militare ha trovato altre navi, tra cui una barca dell’era coloniale spagnola e una di circa 200 anni fa, ovvero del tempo della guerra di indipendenza della Colombia dalla Spagna.

Le immagini dell'operazione testimonia la ricchezza rimasta a bordo dell’imbarcazione affondata nel 1708 e rivelano la presenza di monete d’oro, cannoni e altri oggetti come vasi e stoviglie. Le autorità stanno lavorando per sollevare i relitti e i loro contenuti dai fondali marini per poter esporre questi tesori nei musei.