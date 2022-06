Video - Volare vicino a un avvoltoio nero: il rapace si posa sul parapendio durante la planata

Il parahawking è un'attività che combina il parapendio con la falconeria. I rapaci sono addestrati a volare con il parapendio, guidandoli verso le correnti termiche ascensionali.

Il parahawking è stato sviluppato dal falconiere britannico Scott Mason nel 2001. A Pokhara, in Nepal, durante un volo in tandem con l'amico Adam Hill, ha avuto l'opportunità di vedere i rapaci in volo e si è reso conto che poteva combinare gli sport del parapendio e della falconeria. La squadra ha iniziato a lavorare con vari animali, ma ci tengono a precisare: “Vengono utilizzati solo uccelli salvati, nessuno degli uccelli è stato prelevato in natura”. Mason e Hill hanno realizzato un film intitolato Parahawking che ha ricevuto molti premi e riconoscimenti ed ha gareggiato per il titolo di "Miglior documentario" al Cervino International Film Festival del 2004.



Nel 2010 il governo nepalese annuncia la chiusura dell'Himalayan Raptor Rescue Center a Pokhara, Mason viene accusato di detenere illegalmente uccelli in via di estinzione e di crudeltà verso gli animali. Nonostante queste accuse, il parahawking rimane operativo a Pokhara altri 7 anni, fino al 2017, quando Mason annuncia che il centro è stato definitivamente chiuso: il governo del Nepal ha confiscato tutti gli uccelli.

Il parahawking è stato praticato negli ultimi 20 anni anche in Spagna ma alla fine anche il governo spagnolo si è opposto a questa pratica che al momento sembra definitivamente finita.