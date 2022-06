Video - Il nuovo drone ucraino col filo per evitare i jammer russi

I droni sono sempre più usati sui campi di battaglia in aria, sul terreno o in acqua. Ma hanno tutti un notevole punto debole. Dovendo essere comandati a distanza risentono dell’utilizzo dei jammer, cioè di qui dispositivi che producono interferenze, o addirittura sopprimono, i segnali radio.

Una ditta ucraina ha annunciato che entro una settimana i suoi nuovi droni, capaci di evitare questo problema, saranno schierati sullo scacchiere di Zaporižžja, come test di combattimento.

La soluzione è molto semplice: sono provvisti di un cavo a fibra ottica, per la comunicazione con l’operatore, lungo 2 chilometri. Se il cavo ottico si rompe, il drone può comunque tornare a casa da solo.