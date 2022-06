Il palco del concerto di Elisa dopo il crollo della tettoia - Video

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza con le transenne l'area del parco Ragazzi del '99 di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove è in calendario per domani il concerto della cantante Elisa: la tettoia del palco in allestimento, nel primo pomeriggio di oggi, si è piegata a 45 gradi abbattendosi sulla base e dovrà essere rimossa delle autogru. Due persone sono rimaste ferite, non gravemente, e sono state prese in cura dai sanitari