Il pugile Berlanga sulla scia di Mike Tyson: sul ring morde l'orecchio dell'avversario

Edgar Berlanga rischia la squalifica e una multa per il morso dato al colombiano Roamer Alexis Angulo. Il pugile, nato a Brooklyn, idolo dei tifosi portoricani, è finito al centro della bufera perché come Mike Tyson, durante l'incontro con Evander Holyfield, ha commesso una grave irregolarità. All'Hulu Theatre del Madison Square Garden di New York City, pur confermandosi campione dei pesi supermedi, Berlanga alla settimana ripresa ha morso o tentato di farlo l'orecchio dell'avversario. Le immagini sono eloquenti. “La mia è stata una reazione ai colpi irregolari con il gomito di Angulo. Ho reagito commettendo un errore e me ne assumo ogni responsabilità”, è stato il commento del professionista venticinquenne.