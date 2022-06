Il "ritorno" di Marine Le Pen con un boom di seggi: "Quando il popolo vota, il popolo vince"

Batosta per Emmanuel Macron, che perde la maggioranza assoluta a soli due mesi dalla sua rielezione all'Eliseo vedendo complicarsi la realizzazione dell'agenda presidenziale (245 seggi); boom per Marine Le Pen, che incassa un record di seggi per la sua formazione di estrema destra (89 seggi); e Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra, alla guida della prima forza di opposizione in Parlamento (131 seggi). Ai Repubblicani vanno 61 seggi; i vari deputati a sinistra saranno 22; ai regionalisti 10 seggi; 10 anche ai i vari deputati a destra; 4 agli altri di centro; 3 seggi all'UDI.

"Questa situazione costituisce un rischio per il nostro Paese in vista delle sfide che dobbiamo affrontare, sia a livello nazionale che internazionale", ha dichiarato la premier Élisabeth Borne. “Lavoreremo da domani per costruire una maggioranza d'azione” e “dovranno essere costruiti dei buoni compromessi”, ha aggiunto.

“È la vittoria del popolo francese. Questa sera ha preso in mano il suo destino, facendo di Macron un presidente di minoranza”, è stato il primo commento di Le Pen dopo l'esito delle elezioni legislative francesi seguito da “Quando il popolo vota, il popolo vince”.