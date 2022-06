Il Ruanda si prepara ad accogliere i migranti trasferiti dal Regno Unito

Nella capitale Kigali è pronta una prima struttura per accogliere i migranti in arrivo dal Regno Unito. Scatta oggi, infatti, con un primo volo in partenza entro sera, la fase operativa del contestato piano messo in cantiere dal governo di Boris Johnson per il trasferimento in Ruanda - concordato con le autorità locali - di parte dei migranti illegali sbarcati di recente nel Regno Unito dalla Francia attraverso la Manica e in attesa di risposta a domande di richiesta di asilo.

Video Ebu/DkTv