Il video appello dell'attrice Milla Jovovich in favore del popolo ucraino

Hollywood per l'Ucraina

L'attrice e modella americana Milla Jovovich ha registrato un appello a favoredel popolo ucraino. Nata a Kiev il 17 dicembre del 1975, nell'allora SSR ucraino, Unione Sovietica, Jovovich emigrò con i suoi genitori a Londra quando aveva cinque anni, e poi a Sacramento, in California. Si stabilirono finalmente a Los Angeles sette mesi dopo. Nel 1987, all'età di 12 anni, inizia a fare la modella quando Herb Ritts la fotografa per la copertina della rivista italiana Lei.

Il commosso e accorato appello della Jovovich termina con le parole:

"Voglio dirvi: vi vediamo, preghiamo per voi e vi vogliamo bene. E vi ringraziamo per aver lottato per la libertà".