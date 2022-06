Il video dei rischiosi voli a bassa quota per rifornire di armi i militari nell'acciaieria Azovstal

La guerra in Ucraina

La grande città caduta in mano ai russi, Mariupol, è stata - per diversi mesi - teatro di guerra . Un video, finora tenuto nascosto, mostra il modus operandis degli elicotteri ucraini per offrire sostegno ai militari nell'acciaieria Azovstal. La delicatissima operazione è stata eseguita da specialisti della Direzione dell'intelligence del Ministero della Difesa e del reggimento Azov. Sarebbero state effettuate almeno 7 missioni.