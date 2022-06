Il video del bombardamento russo su Mykolaiv

Un civile sarebbe morto ieri, colpito da una bomba a grappolo, durante un attacco russo contro la città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, secondo quanto riferisce l'amministrazione militare regionale. La vittima era in compagnia di un altro uomo che è rimasto ferito nell'esplosione. I due si trovavano nel giardino di una casa.

Da questa città dell'Ucraina meridionale, fino all'anno scorso una meta di turismo estivo, è scappata più di metà della popolazione, riporta oggi il New York Times. Chi resta non ha lavoro: l'80% degli abitanti, in gran parte anziani, dipendono dal cibo e dai vestiti delle organizzazioni umanitarie. Una di loro, Natalia Holovenko di 59 anni, ha urlato agli inviati del quotidiano statunitene: “Non c'è nessun nazista qui! Putin vuole solo ucciderci”

Mentre la Russia avanza lentamente nel Donbass, qui a sud l'invasione è stata bloccata: dopo la cattura nei primi giorni di invasione di Kherson, che è 60 chilometri più a est, le forze russe sono rimaste bloccate, o ricacciate indietro. Gli ucraini hanno ripreso il controllo di diversi villaggi della regione.

(video da Telegram @channelmolniya)