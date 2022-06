Il video del condominio bombardato a Mykolaiv: cinque persone sono morte

I russi hanno intensificato gli attacchi sulla città di Mykolaiv, in Ucraina meridionale, poco distante dal fronte di Kherson dove i due eserciti contrapposti si contendono terreno da mesi. Mosca vorrebbe avanzare fino a Mykolaiv per poi da lì sferrare l'attacco sull'importante città portuale di Odessa, mentre Kiev mira a riprendersi Kherson, la grande città caduta in mano russa nei primi giorni dell'invasione. Mercoledì 29 mattina è stato bombardato un edificio residenziale, secondo le autorità locali ci sarebbero almeno cinque morti e altrettanti feriti. I russi invece sostengono di aver colpito una base di addestramento per mercenari stranieri.



(prima parte del video: agenzia Unian - seconda parte da Twitter @KharkivKherson)