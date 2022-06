Il video dell'arresto di un uomo che a Odessa faceva il bagno incurante del rischio mine

La Russia avrebbe disperso tra 400 e 500 vecchie mine antiuomo di fabbricazione sovietica nel Mar Nero, secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal portavoce dell'amministrazione militare Serhiy Bratchu, citato dalla Bbc. La più grave ripercussione è senza dubbio la difficoltà di esportare dall'Ucraina beni alimentari e soprattutto grano.

Ma non è l'unica conseguenza: l'agenzia Unian ha pubblicato oggi questo video che mostra agenti di polizia che, sulla spiaggia Chkalovsky poco distante dal centro di Odessa, intimano di uscire dall'acqua a chi ignora il divieto di balneazione. Secondo l'agenzia, all'uomo ripreso nel video era stato chiesto solo di tornare a riva e mostrare i documenti. Al suo rifiuto, è stato fatto uscire di forza, con l'aiuto di alcuni cittadini che si sono tuffati per raggiungerlo. Il filmato, che Unian ha diffuso, musicato e accelerato, con un'intento ironico forse non così condivisibile, termina con l'uomo ammanettato e condotto via dagli agenti.