Il video dell'avventuroso salvataggio di una donna travolta dalle acque

Le piogge più abbondanti degli ultimi 50 anni, questo è il giudizio dei meteorologi della provincia del Guangdong nel sud della Cina. Le piogge stagionali non erano mai state così forti, probabilmente a causa dei cambiamenti climatici, dicono gli esperti. Così mentre in Italia si soffre un periodo di estrema siccità, in Cina si susseguono gli allarmi per le inondazioni. In questo video la polizia riesce avventurosamente a mettere in salvo una donna rimasta intrappolata nella sua vettura dall'acqua. La strada diventa un vero e proprio fiume in piena e la donna rischia di essere trascinata via.