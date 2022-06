Il video dell'inchino del pilota della marina militare italiana al pubblico

In questo video il pilota della Marina Militare Italiana usa la sua abilità e la le caratteristiche di volo verticale del suo Harrier per far inchinare il velivolo verso il pubblico della Festa della Marina, a Gaeta, lo scorso 10 giugno. L'Harrier II ("Albanella") deriva dal predecessore Hawker Siddeley Harrier ed è principalmente impiegato come aereo leggero d'attacco o come velivolo multiruolo, in genere imbarcato su piccole portaerei o grandi navi d'assalto anfibio. È in dotazione ad alcune nazioni della NATO, ovvero Stati Uniti d'America, Regno Unito, Spagna e Italia.

È’ in dotazione alle forze italiane dal 1995 e sta per essere sostituito dagli F-35, ma è ancora pienamente operativo.

L’AV-8B Harrier II Plus è un velivolo finalizzato al bombardamento ma può compiere anche altre attività come difesa aerea e ricognizione. Negli ultimi conflitti l’Harrier è stato impiegato come velivolo da attacco al suolo: un esempio sono i bombardamenti effettuati dagli USA in Libia in Agosto 2016, evidenziando quindi come questo velivolo sia ancora ampiamente utilizzato ed indispensabile in molti teatri operativi.