Il video di un supermercato a Kharkiv distrutto dai bombardamenti russi

I bombardamenti russi nella regione settentrionale di Kharkiv hanno ucciso cinque persone e ferite altre cinque a cavallo tra martedì 7 e mercoledì 8 giugno. Nel capoluogo, seconda città ucraina per popolazione prima del conflitto, sono state danneggiate abitazioni, edifici amministrativi e anche un supermercato, le cui condizioni sono mostrate in questo video di Associated Press, insieme alle riprese della telecamera a circuito chiuso del negozio. Le ultime immagini in coda al filmato, diffuse dal ministero dell'Interno, mostrano i vigili del fuoco impegnati a estinguere roghi in un'area residenziale bombardata.

Mosca afferma di aver colpito un'officina dove si riparavano sistemi d'arma, da parte ucraina non ci sono conferme.