Il video di una scuola a Kharkiv colpita dai missili russi

Ancora una scuola bombardata a Kharkiv. Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio in una scuola della seconda città ucraina, bersaglio di un bombardamento. Il video della Reuters girato nelle prime ore di martedì mattina mostra un cratere nel cortile della scuola e le squadre di soccorso che entrano alla ricerca di possibili vittime. Al momento non si hanno notizie di feriti o vittime causate dall’attacco.

Kharkiv ha subito pesanti bombardamenti nei primi mesi di guerra, e anche allora scuole e asili sono stati un target, ma settimane di relativa calma sono state recentemente interrotte da nuovi bombardamenti. Ieri le forze russe hanno bombardato i quartieri centrali di Kharkiv, uccidendo cinque persone e ferendone 22. Tra i feriti anche cinque bambini, ha dichiarato Oleh Synehubov, governatore della regione di Kharkiv.