Il videomessaggio prima della sedazione profonda: Pellegrini esaudisce il desiderio di Fabio Ridolfi

"Ciao Fabio, ho sentito parlare di te e del tuo desiderio. Sono in nazionale e non riuscirò purtroppo a passare di persona ma ci tenevo tanto a fare questo video per mandarti un grande saluto. Quindi eccomi qua, ti mando un saluto grande, un abbraccio e un bacio".

Sono le parole nel videomessaggio inviato dal capitano della Roma Lorenzo Pellegrini a Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi che, a causa delle difficoltà per procedere al suicidio assistito, ricorre da oggi alla sedazione profonda per porre fine alle sue sofferenze.

A un giornalista che nei giorni scorsi gli aveva chiesto quale fosse il suo ultimo desiderio, Fabio, che comunica attraverso un puntatore oculare e un sintetizzatore vocale, aveva risposto: “Incontrare Pellegrini e Zaniolo”. Da quel momento - fa sapere l'Associazione Luca Coscioni - è partita una mobilitazione generale che ha coinvolto chiunque avesse i contatti con un tramite per arrivare ai due beniamini della sua squadra del cuore. Passaparola che in poche ore ha raggiunto Pellegrini, mentre era impegnato nel ritiro con la nazionale impegnata in Nations League contro l'Inghilterra.