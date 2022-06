In 6.000 a Stonehenge per il solstizio d’estate - Video

Grande ritorno del raduno di Stonehenge per celebrare il rito del solstizio d'estate dopo la fine delle restrizioni Covid.

Neppure lo sciopero dei treni, il più grande degli ultimi 30 anni in Gran Bretagna, ha fermato druidi, pagani, seguaci della New Age, appassionati e curiosi, che si sono riuniti nel celebre sito neolitico nell'Inghilterra meridionale per salutare il sorgere del sole alle 4:49 del mattino ora locale del giorno più lungo dell'anno nell'emisfero settentrionale.

Secondo la polizia del Wiltshire erano in 6.000 i partecipanti che si sono rivolti secondo tradizione verso l'imponente Cromlech ("circolo di pietra" in bretone) levando le braccia in direzione del sole che sorgeva in un cielo attraversato da qualche nuvola, cercando di scorgere il passaggio dei raggi fra le lastre rocciose.

È stata la prima volta che è stato consentito il raduno per il solstizio dal 2019. Il sorgere del sole era stato trasmesso in streaming online nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di coronavirus. L'anno scorso le restrizioni avevano provocato qualche problema di ordine pubblico quando un centinaio di persone aveva tentato di godere dello spettacolo in persona saltando le recinzioni.

Stonehenge è stato costruito tra i 5.000 e i 3.500 anni fa su una pianura spazzata dal vento nel sud-ovest dell'Inghilterra da una cultura neolitica che adorava il sole. Gli esperti discutono ancora a quale scopo fosse destinato. Di fatto è allineato in modo tale che nel solstizio d'estate il sole sorga dietro la Heel Stone e i raggi vengano incanalati al centro del cerchio.