In un pub a vedere la partita decisiva della nazionale ucraina per i mondiali di Qatar 2022

Si gioca Galles contro Ucraina, partita dei play-off decisiva per la qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. In un pub alcuni ragazzi di Kiev si sforzano di vivere uno scampolo di normalità prima del coprifuoco, la gara è stata anticipata apposta. Ci sono i giocatori di una squadra di seconda divisione, che non giocano perché il campionato è interrotto ma continuano ad allenarsi. Maxim, giornalista sportivo che da tre mesi ha dovuto inventarsi un altro lavoro dice: “È come aria fresca”.

La nazionale Ucraina sbaglia un gol, come l’Italia non riesce a qualificarsi, passa il Galles ma Nicolas commenta “Per noi l’importante è vincere la guerra”