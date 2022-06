India: le immagini del salvataggio di un ragazzo di 10 anni incastrato in un pozzo da 5 giorni

Operazione a lieto fine in India, a Janjgir. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo un bambino di 10 anni che da 5 giorni era incastrato in un pozzo. Nel video vediamo le ultime fasi dell'operazione di soccorso e il momento in cui il ragazzo viene trasportato via in barella in mezzo a una folla esultante.

“Non c'è dubbio che l'intera operazione sia stata molto impegnativa, ma sono stati gli sforzi congiunti di tutti, la loro esperienza, a portare in salvo il ragazzo” ha detto l' ufficiale dell'esercito Gautam Suri.

Tre mesi fa un episodio analogo, in Marocco, aveva coinvolto un bimbo di 5 anni che non era sopravvissuto dopo essere caduto in un pozzo a 32 metri sotto terra.