Birmingham, bruciano 8.000 tonnellate di cartone compresso in un impianto di riciclaggio

L'incendio nell'impianto di riciclaggio di Nechells, un sobborgo di Birmingham, è scoppiato ieri sera e ci sono voluti oltre 100 pompieri del West Midlands Fire Service per domarlo. Il comandante dell'area Sam Burton ha dichiarato: "Quando siamo arrivati sulla scena, c'erano circa 8.000 tonnellate di cartone compresso in fiamme", il loro intervento è stato sollecitato verso le 19:40 di domenica pomeriggio. In quel momento non c'era personale nell'impianto e fortunatamente non si registrano vittime.