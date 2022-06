Inondazioni in Cina: video strazianti documentano case e auto spazzate via dalla forza dell'acqua

A Guilin, in Cina, un ruscello di fango trascina una casa in legno, a Hunan, Guangdong e Guizhou la situazione è analoga e le auto sono trasportate dalla corrente come ramoscelli di legno. Le immagini trasmesse dai media locali della città di Shaoguan, a nord di Guangzhou, mostrano i residenti camminare nelle strade principali allagate, fino a superare il tetto delle auto. Le autorità provinciali di gestione delle emergenze hanno dichiarato all'inizio della settimana che le perdite economiche dirette stimate erano pari a oltre 250 milioni di dollari. Nelle aree più a rischio del Guangdong è stato ordinato di adottare tutte le misure necessarie, come la sospensione delle fabbriche e la chiusura delle scuole, per ridurre al minimo i danni. Anche altre province della cina meridionale, tra cui il Fujian e il Guangxi, sono state colpite da piogge record, causando centinaia di migliaia di persone evacuate.