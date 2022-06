Le previsioni del tempo per mercoledì 8 giugno

NORD e CENTRO

Al nord avremo nubi in estensione accompagnate da precipitazioni anche di moderata intensità e a carattere di rovescio o piovasco. Le temperature risulteranno stabili o in locale lieve aumento. Anche al centro assisteremo al passaggio di nubi sparse, in generale non associate a fenomeni di rilievo a parte possibili locali piogge, specie lungo la dorsale appenninica. Le temperature registreranno diffusi cali.

SUD E ISOLE

Al Sud e sulle due Isole Maggiori tempo stabile e ampiamente soleggiato o velato, salvo sviluppo di nubi cumuliformi lungo la Dorsale Appenninica nelle ore centrali e pomeridiane. Possibili stratificazioni nuvolose localmente anche più spesse dalla sera sulle regioni tirrèniche. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nei valori massimi e i venti soffieranno da deboli a moderati occidentali.