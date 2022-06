Insultata, Elettra Lamborghini interrompe il concerto: ecco il video pubblicato dalla cantante

Elettra Lamborghini ha interrotto la musica durante un concerto a Riccione dopo essere stata insultata da un gruppetto di giovani spettatori. L'episodio è accaduto ieri sera ed è stato raccontato dalla stessa cantante in una storia su Instagram, dove pubblica anche i filmati del momento in cui chiede di interrompere la musica. “Io sono buona e cara ma se qualcuno mi fa girare i c... mi si chiude la vena ed è finita”, dice la cantante, che dopo avere interrotto la musica ha indirizzato il coro 'scemo scemo' al gruppo che la stava insultando.