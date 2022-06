Padre Giulio Albanese: "Non una guerra religiosa, ma una guerra contro la povertà"

“La Nigeria è Inferno e Paradiso insieme” dove la corruzione e le disuguaglianze regnano sovrane. Ha detto a Rainews.it Padre Giulio Albanese a cui abbiamo chiesto un commento sugli ultimi tragici fatti avvenuti domenica scorsa nella chiesa di San Francesco nello stato di Ondo nel sud del paese.

Decine di morti ancora da accertare, tra loro anche molte donne e bambini. Una strage che scuote l'Africa e la comunità internazionale. Decine di morti innocenti che però già da anni pagano a causa di una guerra civile tra diverse etnie che popolano il paese con 200 milioni di abitanti, considerato il più popoloso del continente africano. Spesso sono le chiese cristiane a essere nel mirino degli agguati: “Colpire una Chiesa significa bucare uno schermo” secondo Padre Giulio.

Ora preoccupa anche l'area a sud del paese africano, fino ad ora considerata più sicura rispetto al Nord enclave degli estremisti jhiiadisti autori degli attacchi sanguinari. “Attacchi strumentali per fini eversivi”, dettati anche da una sorta di "delirio di onnipotenza" da parte di questi uomini armati, ha detto il missionario comboniano.

La strage di domenica non è stata ancora rivendicata, nel mirino c'è appunto Boko Haram, il gruppo estremista autore di diversi altri cruenti attacchi, ma anche i pastori Fulani, etnia musulmana presente in modo massiccio sul territorio, sempre in cerca di pascoli fertili. I pascoli significano pane e diventano terreno di ritorsioni a causa anche della povertà dilagante e a cui non si riesce a porre rimedio, conferma il missionario.

Ma "Secondo l'associazione islamica Muslim Rights Concern, MURIC, "l'attacco alla chiesa di San Francesco è una prova indubbia dell'esistenza di Boko Haram nel sud-ovest dopo la loro penetrazione negli Stati del Niger e di Kogi", perché "è il modus operandi di Boko Haram. Avvertiamo che le moschee e altre chiese potrebbero essere i prossimi obiettivi perché è così che sono iniziati gli attacchi al Nord. Chiedono quindi protezione".

Il presidente Buhari che è di etnia a maggioranza musulmana Fulani rivale degli Yoruba cristiani, ha tuonato: "Questo Paese non cederà mai al male". Concetto ripreso anche in una lettera inviata dal Cardinale Zuppi presidente della Cei a Mons. Jude Ayodeji Arogundade, Vescovo di Ondo. “Il male non avrà mai l’ultima parola! Anche se l’oscurità e la morte sembrano avvolgere il mondo, siamo certi che la forza della preghiera e il dono della fede diraderanno le nubi”.

La strage secondo Padre Albanese, non è imputabile solo a contrasti di origine religiosa, ma è anche una lotta dovuta al controllo del territorio e al tentativo di contrastare la povertà. Nonostante le ricche risorse del paese, un cittadino nigeriano vive con meno di 2 dollari al giorno. Nella cittadina di Owe barbaramente colpita durante la messa pentecostale di domenica, all'inizio era circolata la voce di un sequestro di un prete fatto poi smentito dalla stessa diocesi. Sequestri che secondo Padre Albanese sono un “business" e alta fonte di reddito della Nigeria.