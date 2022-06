Yulia Tymoshenko: "Ucraina, Europa e Italia, una sola famiglia"

A poche ore dall'incontro tra Draghi, Macron e Scholz previsto oggi a Kiev con Zelensky, arrivano le parole dell'ex leader ucraina Yulia Tymoshenko.

“La visita dei tre leader europei è importantissima. Dopo essersi già schierati, dichiarando sanzioni e accettando i nostri profughi, dalle loro parole e dalle loro azioni dipenderà il futuro dell'Ucraina, a dispetto di un Cremlino che dichiara che il nostro Stato non esiste”.

Primo ministro tra il 2007 e il 2010, Yulia Tymoshenko alle telecamere di Rainews 24 ha affermato che “l'accordo di pace non porrà fine alla guerra, lo abbiamo già visto quanto sia stato fallimentare con la Crimea e il Donbass. Per questo chiediamo più armi: per difenderci. Solo quando sarà finita l'aggressione russa potremo parlare di nuovo di pace”.

Un segnale importante da dare, nel 21mo secolo, è anche quello della impossibilità di ridefinire la geopolitica internazionale con l'aggressione nei territori: “Non si possono ridisegnare le mappe del mondo”. Ed è per questo che "Putin potrà essere sconfitto solo mantenendo la direzione salda su tre punti: il mantenimento dell'unità ucraina, il sostegno agli armamenti e la privazione delle risorse con embargo e sanzioni alla Russia".

Yulia Tymoshenko ricorda, in chiusura, che “l'Ucraina, con l'Europa e l'Italia sono una sola famiglia”.