Il cardinal Zuppi: "In questo conflitto la chiave per arrivare alla pace ce l'abbiamo tutti"

Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, intervistato dal direttore di Rainews24 Paolo Petrecca parla del conflitto in Ucraina. Zuppi ha ribadito che la mediazione del Papa è importante ma non è la sola. “Dire che qualcuno potrebbe avere la chiave è improprio la chiave della pace l'abbiamo tutti e dovremmo in qualche modo usarla perché si riesca a trovare spazi di tregua, corridoi umanitari, di umanizzazione della brutalità inaccettabile che è la guerra, questa è la premessa per la pace, naturalmente la chiesa e le chiese faranno tutto il possibile per spingere in questa direzione e sostenere i tentativi che daranno più frutto. sicuramente senza risparmiare nulla. Bisogna cercare con insistenza la pace, e si cerca solo ricordando il dolore che causa la guerra. Ieri ho visitato una casa che accoglie ucraini e questi hanno pianto dall'inizio alla fine. Soltanto così capisci quanto è decisiva, non è attività, ma è decisiva perchè è sofferenza e morte, dobbiamo mettercela tutta”.