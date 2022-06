Israele, Bennett ringrazia Draghi per i consigli e parla in italiano: “Insieme siamo più forti”

Il viaggio del premier in Israele

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato Naftali Bennet presso l'Ufficio del primo ministro a Gerusalemme. “Mio caro amico benvenuto a Gerusalemme, capitale unita di Israele, cuore pulsante per l'eternità. A Gerusalemme è iniziato il rapporto tra il popolo ebraico e quello di Roma e possiamo dire che ora i rapporti sono migliori. Le nostre due nazioni sono esempi di indipendenza moderna ereditata da tempi antichi, che hanno contribuito moltissimo alla civilizzazione”, così il primo ministro israeliano ha accolto il presidente del Consiglio italiano. Durante la conferenza stampa ha anche accennato qualche parola in italiano “Insieme siamo più forti” e ringraziato il premier per i preziosi consigli.