Jacobs: "Tempo di oggi non mi soddisfa ma importante essere qui per ritrovare il ritmo della gara"

“Abbiamo deciso solo all'ultimo ieri di partecipare ai Campionati assoluti di Rieti, perché prima volevamo capire come andava negli allenamenti e poi aumentare un pochino l’intensità se le condizioni lo potevano permettere": così fa il punto Marcell Jacobs a fine gara, dopo la vittoria con 10"12.

"Era importante essere qui, era una gara importante per ritrovare il ritmo, le sensazioni e l’adrenalina della gara. Il tempo non mi soddisfa a pieno perché corro per fare altri tempi, ma sono comunque contento di essere tornato. A livello emotivo ho dovuto fare attenzione a mille cose, mille dettagli in queste gare e ho corso forse fin troppo controllato, non sono riuscito a “liberare le emozioni” ma dalla prossima gara le lascerò andare, userò gambe ed emozioni.