Johnson: "Questo voto decisivo ci permette di andare avanti con l'agenda di governo"

"Quello che vogliamo fare è usare questo momento, che credo sia decisivo e conclusivo, per andare avanti con la nostra agenda". Parla così Boris Johnson mostrando di non avere nessuna preoccupazione per i 148 deputati Tories, il 40% del partito, che hanno votato contro di lui. Anzi sottolineando "l'opportunità di essere uniti, mantenere le nostre promesse e rafforzare la nostra economia".

La conferma della fiducia significa per Johnson che si può chiudere la pagina del Partygate per concentrarci "su quello che dobbiamo fare per aiutare la gente con il costo della vita, per mantenere le strade e le comunità più sicure".