Kevin Spacey in tribunale a Londra per difendersi dalle accuse di reati sessuali

Kevin Spacey si è presentato oggi davanti alla Westminster Magistrates Court di Londra. Il sessantaduenne attore americano, che deve difendersi da cinque capi di accusa di reati sessuali ai danni di tre uomini, "nega strenuamente" le accuse, come ha dichiarato il suo avvocato davanti al magistrato. Ad attenderlo fuori dal tribunale una ressa di fotografi e troupe televisive.

Durante l'udienza preliminare, durata mezz'ora, Spacey è rimasto seduto sul banco degli imputati, si è alzato in piedi per fornire il suo nome completo, Kevin Spacey Fowler, la data di nascita e l'indirizzo di Londra. Non gli è stato chiesto ufficialmente come si dichiarasse, ma il suo avvocato, Patrick Gibbs, ha detto: "Il signor Spacey nega strenuamente di aver commesso qualsiasi reato in questo caso".

Il vice capo magistrato Tan Ikram ha concesso a Spacey la libertà su cauzione incondizionata fino alla prossima udienza prevista per il 14 luglio.

I fatti in causa sarebbero accaduti a Londra tra il marzo del 2005 e l'agosto del 2008, uno nell'aprile del 2013, periodo in cui era direttore artistico di un teatro della capitale britannica. Le presunte vittime hanno ora tra 30 e 40. L’attore è stato formalmente accusato lunedì, dopo che il Crown Prosecution Service, la procura generale britannica, ha dato il via libera all'azione penale il mese scorso. In merito a queste accuse, Kevin Spacey, vincitore di due premi Oscar - come miglior attore non protagonista per il film "I soliti sospetti" del 1995 e come attore protagonista per il film "American Beauty" del 1999 - è stato interrogato dalla polizia britannica nel 2019.

Travolto nel 2017 dall’onda mediatica del movimento #metoo sulla scia del caso Weinstein, l'ex star di "House of Cards" che ha diretto il teatro Old Vic di Londra tra il 2004 e il 2015, ha visto la sua carriera subire una brusca battuta d'arresto quando l'attore Anthony Rapp lo accusò di molestie durante una festa negli anni '80, quando Rapp era ancora un adolescente. Spacey respinge le accuse.

Kevin Spacey si era detto "deluso", ma aveva già annunciato la sua ferma intenzione di difendersi dalle accuse: "Mi difenderò da queste accuse e, sono sicuro, dimostrerò la mia innocenza.” ha dichiarato l'attore un paio di settimane fa a “Good Morning America”, il popolare programma mattutino della ABC.