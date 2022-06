Kherson non si arrende: altoparlanti pirata suonano l'inno ucraino

Kherson, nell'Ucraina meridionale, è occupata da oltre tre mesi. La bandiera russa sventola ovunque. Il Washington Post ha raccolto testimonianze di chi è riuscito a scappare di recente o è in contatto con gli abitanti rimasti in città. Non manca il cibo, ma molti negozi sono chiusi, banche e bancomat ucraini non funzionano. I farmaci si trovano con sempre maggiore difficoltà. Internet è disponibile collegandosi ai provider della Crimea, ma i siti ucraini sono bloccati: si riesce ad accedere solo alle notizie dei media di stato russi. "Molte persone sono depresse, o soffrono di esaurimento nervoso", spiega una residente, "prendere psicofarmaci o bere un cicchetto di vodka non aiuta molto".

I russi offrono aiuti umanitari ma molti residenti sono titubanti a mostrare i propri documenti agli occupanti, come richiesto: si preoccupano che possano essere utilizzati per falsificare i risultati di un eventuale referendum sull'annessione a Mosca.

Dopo le numerose manifestazioni filo-ucraine di marzo e aprile diversi attivisti sono spariti nel nulla, ora la popolazione è impaurita e la resistenza è diventata clandestina: pochi giorni fa un attentato esplosivo ha colpito una caffetteria vicino al quartier generale dell'amministrazione insediata dai russi.

Qualcuno riesce a mettere in atto iniziative più simboliche: nelle scorse ore sono apparsi in diversi punti della città altoparlanti che diffondevano l'inno ucraino, come mostrato in questo video.

Le forze ucraine intanto stanno lentamente riconquistando terreno in direzione della città: 25 villaggi sono stati finora liberati. La regione è strategica perché è l'unica in mano russa a ovest del fiume Dnipro. Qualora si arrivasse a un cessate il fuoco, mantenerne il controllo permetterebbe a Mosca di avere una testa di ponte da cui lanciare una futura nuova invasione. Se gli ucraini la riprendessero, al contrario, sarebbero in condizioni di difendersi molto meglio. Inoltre, vicino a Kherson scorre un canale che rifornisce di acqua la Crimea, era stato bloccato da Kiev dopo l'annessione della penisola e riaperto quest'anno dai russi.



(video da Telegram @hueviyherson)