Kickboxing, Elisabetta Canalis vince all'esordio alla Reggia di Venaria

Lo aveva annunciato e l'ha fatto: Elisabetta Canalis vince al debutto nella kickboxing. La prima volta a livello agonistico. L'incontro si è tenuta nella Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica a Venaria Reale, contro la bolognese 21enne Rachele Muratori nell'ambito della 12esima edizione di 'The Night of Kick and Punch'. La Canalis, davanti ad amici e parenti, ha vinto ai punti.