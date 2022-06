Kiev, nella fabbrica che ha riconvertito la produzione: dai balconi ai cavalli di frisia

Il proprietario dell’azienda è del Donbass, è andato via da lì nel 2015, “scappo dalla guerra e la guerra mi segue”, dice.

Produceva moltissimo per l’industria edilizia, acciaio per i balconi, per i palazzi. Durante l’attacco nella regione di Kiev la sua azienda si è convertita e ha prodotto piastre da inserire nei giubbotti antiproiettile e cavalli di frisia per le trincee.

Ora sono tornati alla loro normale produzione. Prima aveva 10 operai, ora 2: ha dovuto licenziare perché il lavoro è pochissimo.