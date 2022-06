La cantante Elodie, madrina al Roma Pride, canta sul carro principale

La cantante Elodie, madrina della manifestazione, si è incontrata con il presidente della Regione Lazio Zingaretti ed il sindaco della capitale Gualtieri alla testa del corteo. Insieme tenevano lo striscione “Torniamo a fare rumore” slogan della giornata. Il corteo ha sfilato da piazza della Repubblica uniti dalle parole “Peace & Love” per chiedere la piena uguaglianza di diritti. Il tragitto prevede poi il passaggio in via dei Fori Imperiali fino a piazza Venezia. Tra i 15 carri quello del Circolo Mario Mieli, il carro dove sono saliti anche Elodie e quelli delle famiglie arcobaleno e della comunità ebraica Lgbt+.