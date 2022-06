La lezione del rugby: sulla sedia a rotelle, sostenuto dalla squadra e dagli avversari, va in meta

Le tifoserie di rugby assistono ai match mischiate. Non ci sono barriere a separarle né curve a delimitare uno spazio. Una magia che la palla ovale riesce a realizzare sugli spalti, dentro e fuori dal campo. In particolare il rugby regala momenti unici e davvero lodevoli. È il caso dell'International Mixed Ability Rugby World Cup, il campionato della palla ovale con giocatori dalle abilità miste. In questo video un player sulla sedia a rotelle - sostenuto dalla sua squadra con un carretto (In gergo tecnico) - tenta di raggiungere la meta sfondando la linea avversaria. Un applauso liberatorio consacra: “È la meta della stagione”.