Covid, la chitarra di Jacopo suona ancora dalla sua terrazza di piazza Navona a Roma

Avevamo conosciuto il chitarrista Jacopo Mastrangelo durante il primo lockdown per Coronavirus, quando ci regalò una performance su un terrazzo che affacciava su una piazza Navona deserta, suonando le note della colonna sonora di "C'era una volta in America" del maestro Ennio Morricone. La musica oggi è cambiata: al posto di Morricone, Jacopo ha scelto di suonare Imagine come inno alla pace e uno sguardo al futuro.