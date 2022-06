La partitella di calcio più ad alta quota nella storia - video

L'Everest è a due passi. Siamo a 8000 metri di quota sul South Col, una porzione di terra pianeggiante spazzata impietosamente dal vento a metà strada tra la vetta del mondo e il Lhotse, la quarta montagna più alta del pianeta. L'aria è fin troppo rarefatta, ma quando la stagione dell'Everest per le guide locali giunge al temine, non c'è modo migliore per celebrare l'evento che scambiare due tiri al pallone. Su Facebook commentano: “Sono dei matti”, "Sono dei marziani"!", “Pensa se la palla rotola giù….”. Dal profilo Facebook della guida Nirmal Purja.