La sicurezza nazionale ucraina posta sui social i video degli arresti ai sospetti collaborazionisti

La SBU, in ucraino СБУ, è il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, sta postando sui canali social Telegram e Twitter, video di arresti di persone che sono sospettate di aver collaborato con i russi durante il periodo in cui i territori del nord del paese erano occupati dai russi.

In questo si vede il fermo di un uomo di Sumy, una città a 300 chilometri a est di Kiev, quasi al confine con la Russia, che durante l'occupazione avrebbe fornito ai russi informazioni su posizioni e composizione delle truppe ucraine.

“Ora sarà sospettato di tradimento in tempo di guerra” si legge sul post che accompagna il video “È stato stabilito che il traditore è stato reclutato da un rappresentante dei servizi speciali russi durante l'aggressione su vasta scala della Federazione Russa contro il nostro stato. Su richiesta degli invasori, l'agente ha effettuato riprese fotografiche e video dell'ubicazione delle strutture di difesa e del movimento dell'equipaggiamento militare ucraino. Durante le perquisizioni, le forze dell'ordine hanno trovato computer e dispositivi mobili con prove di attività criminale”.